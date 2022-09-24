الصحفي شهاب طارق يفوز بجائزة هيكل للصحافة العربية

فاز الصحفي شهاب طارق بجائزة هيكل للصحافة العربية 2022، في حفل أقيم اليوم بمؤسسة محمد حسنين هيكل.

وجاء فوزه عن كتاباته في الثقافة والأدب.

وأقامت مؤسسة محمد حسنين هيكل حفلا في السابعة مساء اليوم، لإعلان أسماء الفائزين بجائزة هيكل للصحافة العربية والتي تمنح سنويا في ذكري مولد الكاتب الراحل.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين من الشباب أو الشابات الذين تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام، على أن تكون هذه الجوائز عوناً لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتحدي.