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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو حشيش.. حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بالساحل

حشيش
حشيش

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – هاتف محمول) .

وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه  والسلاح الأبيض بقصد الدفاع .

حبس عاطل حشيش مصلحة الطب الشرعي مواد المخدرة الحشيش

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