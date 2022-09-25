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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بدء التسكين بالمدن الجامعية أول أكتوبر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي تعلن عن ورش مستقبل الإنتاج الزراعى “النباتى والحيوانى” والغذاء في ظل التغيرات المناخية .. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية مجلسي بحوث الزراعة والغذاء ومجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية عن عقد ورشة عمل مشتركة بعنوان ” مستقبل الإنتاج الزراعى “النباتى والحيوانى” والغذاء في ظل التغيرات المناخية “،  وذلك يوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية حضورياً وإفتراضياً،  تواكباً مع ما تقوم به كل أجهزة الدولة ومؤسساتها بالإستعداد للحدث الكبير (قمة المناخ Cop27) وتأكيداً لدور مصر الرائد ومن منطلق إطلاع المجلسين بمسئوليتهما.

 

اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة يُعلن عن موعد حفل استقبال دفعة 2027

أعلن  اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن قيام فعاليات حفل استقبال الدفعة المُستجدة "دفعة 2027" بفرع الكلية بمدينة الشيخ زايد يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 سبتمبر.

 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط


نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية يترقبها الآن جميع طلاب الدبلومات الفنية، خاصة بعد إن تم غلق باب تسجيل الرغبات امام الطلاب ويجلس الطلاب الآن ي انتظار معرفة نتيجة التنسيق لمعرفة مصيرهم ما هي الكلية التي رشحها لهم مكتب التنسيق بناء علي الرغبات التي سجلوها.

 

آثار عين شمس تنظم مؤتمر " التراث الخشبي في مصر والسودان: التحديات والافاق"


تنظم كلية الاثار جامعة عين شمس بالتعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة القاهرة وجامعة الكالا دي ايناريس باسبانيا ومتحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج المؤتمر الدولي "التراث الخشبي في مصر والسودان: التحديات والافاق"، في الفترة بين 26 حتى 28 سبتمبر 2022 بمقر المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الاثار جامعة عين شمس والدكتور وأحمد الشوكي وكيل كلية الاثار لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

بدء التسكين بالمدن الجامعية .. أول أكتوبر


أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن فتح أبواب التسكين للطلاب المغتربين الذين تنطبق عليهم شروط التسكين للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من يوم السبت الموافق أول أكتوبر 2022.

 

 

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