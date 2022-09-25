وزير الشئون الخارجية الهندي: نسعى لنصبح دولة مُتقدمة بحلول عام 2047

قال وزير الشئون الخارجية الهندي إس.جايشانكار، إن التنمية في بلاده لا تنفصل عن التنمية في باقي دول العالم، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لكي تصبح دولة مُتقدمة بحلول عام 2047.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها وزير الشئون الخارجية الهندي خلال الاجتماع الخاص بالشراكة بين الهند والأمم المتحدة الذي تم عقده على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك السبت.

وأضاف "أن الهند تقف اليوم أمام الأمم المتحدة وهى تحتفل بمرور 75 عاما على استقلالها، وإنها تشعر بالفخر لأن اقتصادها أصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، ولأن ديمقراطيتها تعتبر من أقوى الديمقراطيات العالمية".. وتابع قائلا "عندما تحتفل الهند بمرور مائة عام على استقلالها عام 2047، فإنها تتصور نفسها في ذلك الوقت كدولة متقدمة، ولدينا حلم بتحويل معظم قرانا النائية إلى قرى رقمية".

وأشار إلى أن الهند عضو مؤسس للأمم المتحدة، وأنها في الوقت الذي تحتفل فيه بمرور 75 عاما على حريتها، فإنها تحتفل بمرور 75 عاما أيضا على شراكتها مع الأمم المتحدة، وأن هذه الشراكة تمثلت بدرجة كبيرة في التزام الهند بالمشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تساهم بأكثر من ربع مليون جندي في هذه البعثات.

وأكد أن بلاده ملتزمة بتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل ساطع، وأنها تدرك أهمية إجراء إصلاحات حتى يمكن تحقيق التعددية.