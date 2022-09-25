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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة.. واللحظات الأخيرة في حياة خالد صالح

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن خالد صالح وياسمين صبري:

قالي عاوز ارتاح.. السقا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة خالد صالح بذكرى وفاته

تحل اليوم  الأحد 25 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان الراحل خالد صالح، الذي ولد في 23 يناير من عام 1964، ورحل عن دنيانا في عام 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا.

مفاجأة.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة وفولو يكشف الحقيقة

عادت النجمة ياسمين صبري  ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمتابعة بعضهما البعض مرة أخرى على إنستجرام، وذلك بعد فترة من الإلغاء بعد الانفصال.


مشوفتش زي اليوم ده.. أنغام تعلق على احتفالها مع السعوديين بالعيد الوطني

علقت النجمة أنغام خلال حفلها في جدة ؛ على الأحتفالات باليوم الوطني السعودي .

وقالت أنغام :" كنت امبارح متواجدة في الشارع السعودي ؛ ووجدت البهجة والفرحة في الشوارع ".


تامر حسني يحيي حفل تخرج طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية..صور

تألق الفنان تامر حسني في إحياء حفل تخرج دفعة طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢، أمس السبت الموافق ٢٤ سبتمبر، في فندق

ياسمين صبري خالد صالح ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة أنغام

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