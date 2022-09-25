أخبار الفن.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة.. واللحظات الأخيرة في حياة خالد صالح

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن خالد صالح وياسمين صبري:

تحل اليوم الأحد 25 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان الراحل خالد صالح، الذي ولد في 23 يناير من عام 1964، ورحل عن دنيانا في عام 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا.

عادت النجمة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمتابعة بعضهما البعض مرة أخرى على إنستجرام، وذلك بعد فترة من الإلغاء بعد الانفصال.

علقت النجمة أنغام خلال حفلها في جدة ؛ على الأحتفالات باليوم الوطني السعودي .

وقالت أنغام :" كنت امبارح متواجدة في الشارع السعودي ؛ ووجدت البهجة والفرحة في الشوارع ".

تألق الفنان تامر حسني في إحياء حفل تخرج دفعة طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢، أمس السبت الموافق ٢٤ سبتمبر، في فندق