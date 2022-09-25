أمريكا تطلق قمرا صناعيا لجمع المعلومات الاستخباراتية عبر الفضاء

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قمرا صناعيا؛ يستهدف تقديم المعلومات للهيئات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية عبر الفضاء.

وذكر بيان صادر عن الهيئة الأمريكية للاستطلاع الوطني، أنه تم إطلاق القمر الاستخباراتي "NROL - 91" على متن الصاروخ "Delta IV" من قاعدة فاندينبيرج الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن هذه المهمة تعد الأحدث من نوعها لجمع وتقديم المعلومات الاستخباراتية الحساسة من الفضاء ووضعها أمام صانعي القرار بالولايات المتحدة.. منوهة بأن هذا تم بالشراكة مع اتحاد إطلاق المهام الفضائية والقوة الفضائية الأمريكية.

وقال الدكتور كريس سكوليس مدير الهيئة الأمريكية للاستطلاع الوطني "إن هذا الإطلاق يساهم في بناء أقوى تقنيات الجمع الاستخباراتي عالميا عبر الفضاء بصورة فعالة وسريعة".