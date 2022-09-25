تنفيذ أعمال النظافة بكورنيش إدفو ورفع المخلفات استجابة لشكوي الأهالي

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو للتعامل الفورى مع شكوى المواطنين المتعلقة بإزالة ورفع الأتربة وتراكمات المخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بإمتداد كورنيش النيل الذى يشهد أعمال تطوير وتجميل .

وقد تم تكليف المقاول المختص بهذه العملية بتنفيذ هذه الأعمال فى الفترة المسائية ، مع القيام بأعمال رش المياه عقب وضع التربة الزلطية لتلافى تناثر أى أتربة ، وحفاظاً على إتاحة كافة سبل الراحة للسائحين المتواجدين على متن البواخر والفنادق العائمة .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا كجهاز تنفيذى نعمل على قدم وساق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة منذ سنوات ، وهو ما تم تحقيقه بشكل واقعى وملموس من خلال تنفيذ الحل النهائى والعاجل لمشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق .

حلول جذرية لمشاكل متراكمة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بعد التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى كلف اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ الحل النهائى بواسطة شركة المقاولون العرب للتخلص نهائياً من مشكلة تراكم المياه الجوفية .

وسوف يساهم بشكل مباشر فى القضاء على العديد من الأثار السلبية التى كانت تترتب على هذه المشكلة ، ومنها إعاقة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة ، وكذا الحركة السياحية الوافدة من خلال الحافلات السياحية المتجهة للميناء السياحى بالسد العالى .

إصلاح خطوط مياه

وقال أشرف عطية بأن هذا النفق يعتبر بمثابة الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان ، ولهذا فقد حرصنا على وضع الحل النهائى من خلال تنفيذ المشروع الذى قام على الدرسات العلمية وأخذ عينات من المياه وجسات التربة وخاصة فى ظل عدم وجود أى تسريب من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بسرعة إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى الناقل بمركز إدفو بعد تعرضه لكسر مفاجئ فى موقعين حيث يقوم هذا الخط بنقل المياه من المرشح الرئيسى إلى محطة مياه إدفو بطول 4 كم وبقطر 450 مللى ، وهو الذى أدى إلى قطع المياه ، لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح .