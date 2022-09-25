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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لقاءات ثنائية لـ مصر للطيران مع وكلاء السياحة في باريس

مصر للطيران
مصر للطيران

شاركت مصر للطيران فى الجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي داخل معرض IFTM TOP RESA الذي عُقد  بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من ٢٠ الي ٢٢ سبتمبر الحالى .

وقد عقد ممثلو مصر للطيران مجموعة من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات المتواجدين بالمعرض بهدف جذب عملاء جدد وإبرام شراكات جديدة تساهم في الترويج لبرامج مصر للطيران السياحية ورحلاتها و خدماتها حيث يعتبر السوق الفرنسي أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلي مصر.

مثَّل مصر للطيران في المعرض نرمين الدقي مدير مكتب مصر للطيران بباريس وتامر عابد المدير المالي لمكتب مصر للطيران بباريس

شارك بالمعرض الذي يعد واحداَ من أكبر المعارض السياحية في العالم التي تقوم بتغطية كافة أنشطة القطاعات السياحية أكثر من ٣٤ ألف متخصص من العاملين في مختلف قطاعات سوق السياحة العالمي مثل شركات الطيران  والمطارات ومنظمي رحلات السفن السياحية ، ووكالات السفر الإلكترونية، وشركات إدارة الوجهات الفرنسية ومنظمي الرحلات الخارجية الفرنسية و شركات السياحة الناشئة وغيرها.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تقوم يومياً بتسيير رحلتين إلي باريس  بطائرات من طراز  B787-9 Dreamliner المعروفة بإسم طائرة الأحلام وتتسع لعدد 309 مقعداً وتتمتع بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل الرائحة والرفاهية لتوفير رحلة ممتعة للعملاء بالإضافة إلي الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi – Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة علي هذا الطراز وكذلك الطائرات من طراز A320 NEO التي تتسع لعدد 16 مقعداً بدرجة رجال الأعمال و126 مقعداً بالدرجة السياحية  ومزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الذاتية بجميع المقاعد وخدمة الإنترنت وخدمة التجوال علي متن الطائرة.

 

مصر للطيران وكلاء السياحة معرض IFTM TOP RESA

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