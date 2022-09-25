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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القادم أفضل.. مدرب الهند: سعداء بتحقيق المركز السادس عالميا بـ"يد الكراسي المتحركة"

صدى البلد

أعرب المدير الفني لمنتخب الهند عن رضاه باداء اللاعبين خلال مشوار بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة وتحقيق المنتخب المركز السادس في البطولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وأوضح المدير الفني ان المنتخب الهندي بدا استعداداته قبل فترة قصيرة للغاية من انطلاق البطولة، ولكن اداء اللاعبين تطور تدريجيا خلال البطولة.

وتعقيبا عل مستقبل كرة اليد للكراسي المتحركة في الفترة المقبلة، قال كابتن منتخب الهند ان اللاعبين بدأوا التدريب والاستعداد خلال البطولة خاصة لما لها من قوانين مختلفة، وان المنتخب الهندي في المستقبل سيكون اكثر قدرة واستعدادا للبطولات المقبلة.

وقد حصل المنتخب الهندي على المركز السادس في البطولة فيما حصل المنتخب الهولندي على المركز السادس في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بالبطولة.

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