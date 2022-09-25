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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب يد هولندا للكراسي المتحركة: فخور باللاعبين ونطمح للمزيد

صدى البلد

أعرب المدير للمنتخب الهولندي عن سعادته بتحقيق المركز الخامس في بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

كما أعرب عن فخره باللاعبين وأداءهم الرائع خلال مشوار البطولة، مضيفا أن الفارق خلال المباريات كان صغيرا وكان من الممكن أن ينافس في مراكز أفضل في هذه البطولة.

فيما أكدت لاعبة المنتخب الهولندي أن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا خلال البطولة ولكنهم يستعدوا للبطولات القادمة، خاصة وأن البطولة المقبلة في نوفمبر ولكنها ستكون 6 لاعبين وليس 4 في هذه البطولة، لذا تتوقع بأن يحصل المنتخب الهولندي على مركز أفضل في هذه البطولة وفي المستقبل.

وتمكن المنتخب الهولندي من الحصول على المركز الخامس بعد تغلبه على نظيره الهندي في المباراة التي جمعت بينهما.

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