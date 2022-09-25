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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطور عقارى: نستهدف العمل فى المدن كالسخنة والساحل الشمالي

المهندس جاسر بهجت
المهندس جاسر بهجت

أكد المهندس جاسر بهجت،  عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري،أن الأوضاع العالمية الحالية تؤثر في زيادة أسعار بناء الوحدات، وهي المشكلة الأبرز التي تواجه المطورين، ولكن من الصعب تحديد نسبة الزيادة كونها متغيرة بشكل كبير حسب كل فترة، لافتًا إلى أنه يعمل على محاولة إحكام تكلفة البناء قدر الإمكان، بجانب تنفيذ عمليات البيع بشكل متأنٍّ وأكثر حرصًا.


وأضاف المطور العقاري، فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أنه يستهدف التطوير فى المدن الساحلية كالسخنة والساحل الشمالي ، مؤكدا أنه يهتم جدا بقطاع الفندقة.

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وتابع أن عدم ثبات سعر صرف الدولار يعد من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، خاصة أنها تؤثر على تكلفة الإنشاءات وبالتالي على أسعار بيع العقارات، ولكن في الوقت نفسه تعد فرصة جيدة بالنظر للجانب الإيجابي للأمر، فتراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى يتيح فرصة أفضل للمبيعات للأجانب لتتحرك السوق العقارية الخارجية.

 

وأردف جاسر بهجت،  الشركة العقارية عندما تقدم منتجًا جيدًا، وتكون أكثر عقلانية في التسعير ولديها المرونة الكافية لاستيعاب جميع مشاكل العملاء، فلن تواجه مشاكل وسيقل حجم المرتدات.

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