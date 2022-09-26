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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لاستيلائهم على مبلغ مالي من مواطن بمنشأة ناصر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالإستيلاء على مبلغ مالي من مواطن بمنشأة ناصر.

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 وكان، نجح رجال المباحث في ضبط ٤ أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى من مواطن ، وامر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من مواطن قرر بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعى لرغبته فى شراء سيارة، وإتفق معه على التقابل فى أحد الأماكن بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور وصوله فؤجى بقيام  ٤ أشخاص يستقلون سيارتان بمغافلته واستولوا منه على مبلغ مالى أثناء معاينته للسيارة ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تبين عدم صحة رواية المُبلغ ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله ، وأقر بأنه حضر للمنطقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص لاستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفى بقصد الإتجار به ، وفور وصوله للمكان فوجئ بتواجد المذكورين وإستولوا منه على المبلغ المالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص ، مقيمين  بحدائق القبة تم ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما أضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامه بقدرته على إستبدال العملة المحلية بعملة أجنبية أقل من السوق المصرفى .

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وارتكاب الواقعة ، كما أقروا بتقسيم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم .

وتم بإرشاد ثلاثة من المتهمين ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ومشغولات ذهبية تم شرائها من متحصلات واقعة السرقة ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 1573 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 3655,479 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 707,894 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 51,607 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 15,757 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 13,958 كيلو جرام، وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" وزنت 2,790 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,302 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 170 جراما، و34154 قرصا مؤثرا مخدرا، و19000 قرص كبتاجون مخدر و53660 قرص ترامادول مخدر.

كما تم ضبط 2 قضية غسل أموال، وبلغ الإجمالى قرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 78 مليون جنيه.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 210 قضايا بإجمالى 228 متهما، بمضبوطات بلغت 22 طنا و736 كيلو جراما.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بجميع صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

النيابة العامة منشأة ناصر مشغولات ذهبية حدائق القبة اخبار الحوادث

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