شغلك مستنيك بمرتب 5000 جنيه قدم فورا|القوى العاملة تبشر الشباب بمئات الوظائف

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف خالية بمرتبات مجزية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ووظائف خالية للشباب.

5 آلاف جنيه

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف خالية في شركة للحراسة حيث طلبت 500 أمن إداري براتب من 3200 : 3500 جنيه ، و50 مشرفين أمن برواتب من 4500 :5000 جنيه.

وعن شروط الوظائف الخالية تضم جميع المؤهلات والطلبه ، والسن 20 : 50 سنة ، والعمل يكون 8 ساعات، وتشمل مواقع العمل : كمبوند 6 أكتوبر – التجمع الخامس – حدائق الأهرام، كما توفر تأمين صحي واجتماعي ومواصلات لمناطق الهرم –أكتوبر المرج – التجمع الخامس.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف خالية أيضا في شركة حيث طلبت عدد 100 أمن إدارى بمؤهل عالى و متوسط، ويكون السن بين 21 : 45 سنة و العمل 12 ساعة براتب 3000 : 3400 جنيه.

كما أعلنت شركة منسوجات في شبرا الخيمة حاجاتها لعدد 10 عامل أورلية 7 عامل أوفر 3 عامل سنجر الشروط : مؤهل متوسط - السن 24:26 سنة - الراتب : 2500 ج

وطلبت مدرسة خاصة في شبين القناطر أول طريق طوخ بالقليوبية 3 مدرسين لغة عربية 3 مدرسين لغة إنجليزية 3 مدرسين رياضيات و3 مدرسين حاسب الى الشروط : مؤهل عالى مناسب - السن أكثر من 25 سنة - الراتب : حسب المقابلة.

كما طلبت شركة لتصنيع الاجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية في أبورواش بالجيزة محاسب – من الجنسين ، و2 مندوب مبيعات - مؤهل عالى ، و مشرف ومشغل ماكينة لحام و فنى الكترونيات و3 بائع برموتر – من الجنسين ، على ان تكون الشروط مؤهل متوسط وخبرة من سنة إلى 4 سنوات حسب متطلبات المهنة على ان يكون الراتب حسب المقابلة.

كما طلبت مدرسة في سبرباى بطنطا في الغربية 2 مدرس لغة عربية ، و2 مدرس لغة انجليزية 1 مدرس احياء ، 1 مدرس فلسفة ، و1 أخصائية مكتبات على أن تكون الشروط مؤهل عالى - والسن من 22 : 45 - من الجنسين والخبرة من 1-6 سنوات و الراتب حسب المقابلة.

وللتقديم على هذه الوظائف عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي ..

https://mom.manpower.gov.eg/