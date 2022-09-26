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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شغلك مستنيك بمرتب 5000 جنيه قدم فورا|القوى العاملة تبشر الشباب بمئات الوظائف

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف خالية بمرتبات مجزية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ووظائف خالية للشباب.

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5 آلاف جنيه

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف خالية  في شركة للحراسة  حيث طلبت 500 أمن إداري براتب من 3200 : 3500 جنيه ، و50 مشرفين أمن برواتب من 4500 :5000 جنيه.

وعن شروط الوظائف الخالية تضم جميع المؤهلات والطلبه ، والسن 20 : 50 سنة ، والعمل يكون 8 ساعات، وتشمل مواقع العمل : كمبوند 6 أكتوبر – التجمع الخامس – حدائق الأهرام، كما توفر  تأمين صحي واجتماعي ومواصلات لمناطق الهرم –أكتوبر المرج – التجمع الخامس.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف خالية أيضا في شركة حيث طلبت عدد 100 أمن إدارى بمؤهل عالى و متوسط، ويكون السن بين 21 : 45 سنة و العمل 12 ساعة براتب  3000 : 3400 جنيه.

كما أعلنت شركة منسوجات في شبرا الخيمة  حاجاتها لعدد 10 عامل أورلية 7 عامل أوفر 3 عامل سنجر الشروط : مؤهل متوسط - السن 24:26 سنة - الراتب : 2500 ج

وطلبت مدرسة خاصة في شبين القناطر أول طريق طوخ بالقليوبية 3 مدرسين لغة عربية 3 مدرسين لغة إنجليزية 3 مدرسين رياضيات و3 مدرسين حاسب الى الشروط : مؤهل عالى مناسب - السن أكثر من 25 سنة - الراتب : حسب المقابلة.
كما طلبت شركة لتصنيع الاجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية في أبورواش  بالجيزة  محاسب – من الجنسين ، و2 مندوب مبيعات - مؤهل عالى ، و مشرف ومشغل ماكينة لحام و فنى الكترونيات  و3 بائع برموتر – من الجنسين ، على ان تكون الشروط مؤهل متوسط  وخبرة من سنة إلى 4 سنوات حسب متطلبات المهنة على ان يكون الراتب حسب المقابلة.

كما طلبت مدرسة في سبرباى بطنطا في الغربية  2 مدرس لغة عربية ، و2 مدرس لغة انجليزية 1 مدرس احياء ، 1 مدرس فلسفة ، و1 أخصائية مكتبات على أن تكون الشروط مؤهل عالى - والسن من  22 : 45 - من الجنسين والخبرة من 1-6  سنوات و الراتب حسب المقابلة.

وللتقديم على هذه الوظائف عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي .. 

https://mom.manpower.gov.eg/

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