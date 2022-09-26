تعزيز قدرات التصنيع المحلي.. الرؤية المستقبلية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، القدرات التصنيعية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) والتي جاءت كالتالي:

أولاً: مصانع الشركة بالعجوزة

تمتلك الشركة مصنعين في منطقة العجوزة، تصل القدرة الإنتاجية لكل منهما إلى نحو 60 مليون جرعة في العام من مختلف اللقاحات والأمصال الاستراتيجية، بالإضافة إلى خط إنتاج لقاح فيروس كورونا والذي تم من خلاله إنتاج مليون جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا" وفقا لاتفاقيتي التعاون مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع اللقاح محليًا، ونقل تكنولوجيا التصنيع لمصانع شركة فاكسيرا

تستهدف مصانع الشركة بالعجوزة إنتاج حوالي 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بنهاية العام الحالي، وتصل القدرة الإنتاجية للشركة من لقاح كورونا إلى حوالي 100 مليون جرعة سنوياً.

مراحل تصنيع لقاح فيروس كورونا تمت تحت إشراف وفد من الخبراء الصينيين، ونقل خبراتهم للعاملين بالشركة في مجال الإنتاج والرقابة والجودة والتسجيل.

بناءً على زيارة وفد خبراء منظمة الصحة العالمية في سبتمبر الماضي لتقييم مصانع الشركة، أكدت تقارير المنظمة امتلاك شركة فاكسيرا لجميع مقومات إنتاج لقاحات فيروس كورونا.

وأكد عبدالغفار ، في تصريحات خاصة لـ « صدي البلد » أنه فيما يخص مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر، هناك طفرة علمية من إنشاءات وتجهيزات جديدة، والتي كان آخرها افتتاح مجمع التبريد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط لحفظ وتخزين اللقاحات.

فاكسيرا في سطور

ثانيًا: مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر :

تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز المصنع على مساحة حوالي 60 ألف متر مربع، حيث تم البدء في تجهيزات المصنع أكتوبر 2018، بعد توقف العمل منذ عام 2014 .

تصل الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى 400 مليون جرعة سنويًا من اللقاحات من خلال خطي إنتاج جاري الانتهاء من تجهيزهما، وبذلك سيصبح أكبر مركز لإنتاج اللقاحات في شرق المتوسط وأفريقيا.

يضم المجمع (8) معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة اللقاحات، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي- إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مدخلات التصنيع طبقا للمعايير الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

كما يضم المصنع مجمع للتبريد مطابق للمواصفات العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، ومراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن.

من المستهدف زيادة خطوط الإنتاج بمصانع فاكسيرا لتصل القدرة الإجمالية لمصانع الشركة إلى إنتاج نحو مليار جرعة سنويًا، وفقا للطلب وتزامنًا مع فتح أسواق تصديرية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إلى أن الرؤية المستقبلية لمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر لإنتاج مختلف أنواع اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال بهدف:

- نقل تكنولوجيا لقاح الأنفلونزا الموسمية

- نقل تكنولوجيا لقاح المكورات الرئوية

- نقل تكنولوجيا لقاح شلل الأطفال

وأوضح أن أهم اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع المبرمة بين "فاكسيرا" والعديد من الشركات الأجنبية بهدف رفع نسبة الإنتاج المحلي من اللقاحات والأمصال إلى 60% من خلال مصانع الشركة بالعجوزة، وتدريب العاملين، وتطوير نظم إدارة الجودة ونظم إدارة المخاطر، وتطوير نظم التحليل والرقابة الداخلية على المنتجات.

إنجازات الشركة خلال الفترات الماضية

استطاعت الشركة توفير الاحتياج المحلي للعديد من الأمصال مثل مصل العقرب والثعبان، والتيتانوس.

في يوليو 2019 تم إبرام إتفاقية مع معهد سيرم الهندي أحد أكبر الجهات المُصنعة للأمصال واللقاحات على مستوى العالم؛ بهدف نقل تكنولوجيا التصنيع لـ "8" لقاحات إستراتيجية وهي لقاحات: الخماسي، والكبدي ب رضع، والكبدي ب كبار، وثنائي المدارس، والثلاثي، وتوكسيد التيتانوس، وإم إم أر، و "إم آر".

وهو التعاون الذي بموجبه تم توفير حوالي 36 مليون جرعة من هذه اللقاحات للوزارة ضمن المرحلة الأولى لاتفاقية التعاون، وجار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية الخاصة بالمركزات الجاهزة للتعبئة.

في إبريل 2018 تم إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية؛ لنقل تكنولوجيا تصنيع "لقاح الكلب" وتم الانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى للاتفاقية، وتم توفير حوالي 9 ملايين جرعة لتغطية احتياجات وزارة الصحة والسكان.

وزير الصحة يفتتح المجمع اللوجيستي المميكن لحفظ وتوزيع اللقاحات بالشركة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المجمع اللوجيستي المميكن لحفظ وتوزيع اللقاحات بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تم تدشين أعمال الإنشاء به في منتصف أبريل الماضي، بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية.

وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية وضعت مخططًا كاملاً لتطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» ورفع كفاءتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز لإنتاج اللقاحات لتلبية متطلبات الدول الأفريقية من اللقاحات.

وأكد الوزير أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني "شي جين بينج" والدعم المقدم من القيادة السياسية في البلدين لهذه العلاقات، مشيرًا إلى أن العلاقات التعاونية بين مصر والصين تعد مثالاً، يحتذى به للتضامن والتعاون الدولي.

وتابع الوزير، أن القيادة السياسية قدمت كامل الدعم للشراكة الناجحة والبناءة بين شركتي "فاكسيرا"، و"سينوفاك" الصينية، والتي أثمرت عن إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19 فاكسيرا-سينوفاك".

وأكد أن التخزين الجيد من أهم عوامل الحفاظ على الأمصال اللقاحات كونها مواد بيولوجية تفقد فعاليتها وقدرتها على توليد المناعة ضد الأمراض عند تعرضها لدرجات حرارة غير مناسبة، مشيرًا إلى أنه لضمان فعالية ومأمونية اللقاح يجب الحفاظ على سلسلة التبريد وتخزينه فى درجة الحرارة المناسبة لحين وصوله إلى المستخدم.