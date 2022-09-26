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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد الجامعة الأمريكية من مشروع مراكز التطوير المهني

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

التقى اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالدكتور مها فخرى المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة ومريم الجابى مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة طنطا والدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي ومدير المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية الهندسة.

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صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن اللقاء جاء لتنسيق أوجه التعاون بين جامعة طنطا والجامعة الأمريكية من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني بكليتى الهندسة والتجارة، مشيداً بحجم الإنجازات التى تمت خلال عام من الافتتاح التجريبي، و8 أشهر من الافتتاح الرسمي للمراكز بالجامعة.

أوضح رئيس الجامعة أن المراكز تقدم خدمات متميزة للطلاب فى مجالات تنمية المهارات والتأهيل المهني لسوق العمل، والتواصل مع أصحاب الشركات والأعمال فى محافظة الغربية، مضيفاً أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول خطة الاستدامة المالية والمؤسسية للمراكز بما يضمن استمرار تقديم الخدمات على أعلى مستوى.

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ومن جانبها أشادت الدكتور مها فخرى بالجهد المبذول من فرق العمل بمراكز التطوير المهني بالجامعة، موضحةً أن عملية بناء القدرات الذاتية للعاملين بالمراكز تسير وفق خطة زمنية ومنهجية مؤسسية، على المدى القريب والبعيد لتحقيق كافة المستهدفات من حيث عدد الطلاب والمحتوى التدريبي وتوفير فرص عمل لخريجي ومنسوبي الجامعة، مشيرة الى انه جاري التنسيق لتنظيم فعالية لعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بالمراكز الجامعة للتطوير المهني.

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