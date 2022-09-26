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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الست تقدر تعيش بدون رجل.. أجرا تصريحات زينة مع عمرو أديب| فيديو

زينة
زينة

حلت الفنانة زينة ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” بعد نجاح مسلسلها الأخير “الليلة واللي فيها” وأدلت ببعض التصريحات الهامة عن حياتها وأعمالها الفنية.

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مسلسل "الليلة واللي فيها" من الأعمال التى حققت ردود فعل قوية عند الجمهور ويشارك فى بطولته بجانب زينة كل من محمد شاهين، مغني الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وأكدت زينة، أنها حاربت من أجل الدخول لمجال الفن، لافتة إلى أن نجاح مسلسل الليلة واللى فيها أنقذها.

وأضافت زينة: "فى الوسط الفنى يمكن التضييق على فنان أو فنانة ولا يتم الاستعانة به أو بها".

وتابعت زينة: "فضلت 5 سنين بدون عمل بسبب تضييق شخص ما"، مشيرة إلى أنها دئما ما تسمع شائعات عن نفسها لا تصدق مثل أنها تتأخر عن المواعيد.

تصريحات صادمة للفنانة زينة 

وأشارت زينة إلي أنها تحتقر أى شخص يعتقد أن الفتاة لا تستطيع الحياة بدون رجل، مضيفة أنها قاطعت صديقة لها بسبب أنها قالت "الست ما ينفعش تعيش من غير راجل".

وقالت إنها لا تفكر فى الارتباط، رغم كونها ليست ضد الزواج إذا كان على أسس صحية، والطرفان يتحملان المسئولية.

وأكدت زينة، أنها لا تحب العنف إطلاقا حتى فى التمثيل.

وكشفت أن أصعب مشاهد تؤديها فى أى عمل فنى،هو استخدام "المسدس"، معقبة:" مش بحبه حتى لو كان تمثيل".

نجاح مسلسل الليلة واللي فيها 

وعن مسلسل، الليلة واللى فيها، عبرت عن فرحتها به قائلة:" كنت حاسة أن فيه سكينة على رقبتى".

وأوضحت زينة أنها ترى أن المسلسل أنقذها، ولولا ذلك كانت ستترك الفن، وتعمل فى أى وظيفة أخرى.

مؤكدة أنها لم تكن تتوقع نحاج مسلسل "الليلة واللى فيها"، معقبة:" قدمنا فن كويس".

وأضافت أنها لم تتوقع النجاح الكبير للمسلسل لدى الجمهور، وردود الافعال كانت كبيرة ومتعاطفة مع الشخصية التى قدمتها.

وأشادت زينة، بزملائها الذين شاركوها المسلسل مثل سماح أنور وعلاء مرسى ومغني الراب أبيوسف.

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