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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العرب يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والحفاظ على حرمة المسجد الأقصى

صدى البلد

أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، محذرا من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين اليهود لأن هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين.

واستنكر البرلمان العربي، في بيان مساء اليوم "الاثنين"، الجريمة النكراء التي قامت قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم، مثمنا في الإطار ذاته التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطون الشرفاء لحماية المسجد.

وأكد البرلمان العربي رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية وتدخل المنطقة في آتون الحرب الدينية، مطالبا مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين وتتركهم يعربدون في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

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