اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "سرخ"

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة " سرخ "

تُمثل علامة السِرِخ جدار مغطى بألواح يجلس عليه المعبود حورس، ويُعتقد أنها تُمثل واجهة القصر الملكي. حملت العلامة عدة معاني مثل "لافتة" و "عرش".

ارتبط السرخ بلقب حورس أو اللقب الحوري للملك، وهو أحد الألقاب الخمسة التي كان الملك يحملها خلال فترة حكمه.