عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "سرخ"

علامة سرخ
علامة سرخ

تحت عنوان  "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة " سرخ "

تُمثل علامة السِرِخ جدار مغطى بألواح يجلس عليه المعبود حورس، ويُعتقد أنها تُمثل واجهة القصر الملكي. حملت العلامة عدة معاني مثل "لافتة" و "عرش".

ارتبط السرخ بلقب حورس أو اللقب الحوري للملك، وهو أحد الألقاب الخمسة التي كان الملك يحملها خلال فترة حكمه.

اللغة المصرية القديمة سرخ وزارة السياحة والآثار السياحة الاثار رموز الكتابة الهيروغليفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة يوسف القرضاوي

شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن كهربا

شاهد| شاب يدفع 2 مليون جنيه في جلسة عرفية بسيناء.. لن تصدق ماذا فعل؟

رموز وأبناء النادي.. أول تعليق من شوبير على اختيارات شركة الكرة بالأهلي

بكام النهاردة| مفاجأة في أسعار الدولار اليوم 26 سبتمبر

بفرمان من كولر .. الأهلي يتراجع عن ضم هذا اللاعب رسميا

الأسانسير وقع بيها.. ندى ماتت قبل الاحتفال بتخرجها من كلية الصيدلة| تفاصيل مأساوية

التعليم: طباعة أول كتاب لتدريس اللغة الصينية بشكل تجريبي في المدارس الإعدادية

ترشيحاتنا

قرار غير متوقع.. غضب كبير في روسيا بعد استدعاء كبار السن إلى الحرب

صدمة لجماهير الزمالك.. عبدالله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز

هاري كين يقود تشكيل إنجلترا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

الطلبة هيرجعوا جامعاتهم.. طارق الخولي يعلن تفاصيل الإفراج عن 39 شخصا

تشكيل ألمانيا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

مفاجأة.. اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش قافلة باب الجواز .. سر غير متوقع لـ أناقة إطلالات سوسن بدر

أمل لمرضى السرطان.. علاج جديد يقلص الأورام ويشفيها

انتهاك خصوصية الأطفال.. تيك توك مهدد بغرامة 27 مليون دولار

اوعى تشتريه..... طبيب يكشف مفاجأة صادمة عند تناول هذا النوع من العيش

فيديو

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

هسيب الفن وادور على وظيفة تانية .. تصريحات نارية لزينة مع عمرو أديب

لاعبان من البرازيل وثالث سويسري .. الأهلي يستعد لصفقة ضخمة | فيديوجراف

مشروع زواج أم عمل فني.. ياسمين الخطيب تتغزل في أحمد مجدي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ