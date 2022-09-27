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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب تطلق فعاليات النسخة الثانية من برنامج nation builders بالتعاون مع السفارة الأمريكية

صدى البلد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة (من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء) فعاليات المرحلة الثانية من برنامج Nation Builder ليشمل الطلائع بمحافظات القاهرة والأقصر والإسكندرية، ويتراوح سن الطلائع المشاركين من ١٥ إلى ١٨ عاما، وذلك بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة rubin gap.
وحضر اللقاء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والسفير الأمريكي بالقاهرة دانيل روبين ستين، والمستشار الثقافي جوليا فندريك، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.
ويتضمن البرنامج تنفيذ برامح تدريبية للمبادرات التي يقوم بتنفيذها الطلائع المشاركون ارتكازا على أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم التدريب بواسطة ماسون ويست المدير التنفيذي لمؤسسة Nation Builder لمهارات العرض والتفكير والإدارة وتطوير المشروعات.
وسيتم عقد مؤتمر بالمحافظة المنفذ بها البرنامج لمدة ثلاثة أيام للتدريب النهائي والتحكيم النهائي للمسابقة لمشروعات الفرق.
وسيسافر الفريق الفائز بالمركز الأول في كل محافظة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعرض المشروعات الفائزة.

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