الصحة: معدلات الإنجاب 28 طفلا لكل 10 سيدات وفق إحصائيات 2021.. فيديو

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن معدلات الإنجاب طبقا للمسح الصحي الذي تم في عام 2014 كانت 3.5 طفل لكل سيدة أي 35 طفل كل 10 سيدات.

وأضاف الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "طبقا للمسح الذي تم في عام 2021 وصلنا إلى 2.85، أي 28 طفل لكل 10 سيدات.

وأشار الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان،: "طبقا للاستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف الوصول إلى 2.4 كفل في عام 2030"، لافتا: "نسير بمعدلات جيدة".

وأوضح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان،: "نحلم بالوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة"، مشيرا: "المشوار ليس بعيدا"، مضيفا: "معدلات الإنجاب 28 طفلا لكل 10 سيدات وفق إحصائيات 2021".