غلق كلي لبعض مطالع ومنازل كباري 15 مايو وأحمد عرابي لمدة شهرين

أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة لأعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد- والذى يشمل مشروعات ( محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو)- ستقوم بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ) مما يستلزم غلق كلى للحركة المرورية اتجاه المطالع والمنازل المشار إليها اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26 نوفمبر القادم على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتشمل الاعمال منزل كوبرى 15 مايو ( الأول ) للقادم من مناطق محافظة القاهرة اتجاه شارع 26 يوليو " مناطق المحاربين القدماء " ، مطلع كوبرى 15 مايو ( الثانى ) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك، مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء العجوزة وشمال الجيزة ومدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والأجهزة المعنية للمتابعة الدورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تيسير حركة المرور ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال، لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتوفير المحاور البديلة والتحويلات التالية:-

حركة المركبات القادمة من اعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول اتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس، حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع ( الأول ) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك، حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى اتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل اتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.



وسيتم تعيين اللجان المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لإرشاد قائدي المركبات بمحيط مناطق العمل.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية والمرورية لتفادى الازدحام.