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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الرياضة تُنظم مجموعة من البرامج والأنشطة الترفيهية بمركز شباب أهالينا 2

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة (من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب)، اليوم الاثنين، مجموعة من البرامج والأنشطة والفقرات الترفيهية "يوم المرح" بمركز شباب "أهالينا 2"، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة داخل المركز.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور بمختلف مراكز الشباب؛ تأتي تفعيلاً للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، في ضوء سياستها الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي أن مركز شباب "أهالينا 2" يُعد من المنشآت الشبابية النموذجية التي تُقدم كل الخدمات للنشء والشباب والمواطنين بفضل إنشاءاته المتميزة، وهو ضمن مكونات أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تقيمها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل سكان المناطق غير الآمنة.

جدير بالذكر أن مركز شباب "أهالينا 2" يحتوي على ملعب خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد الأغراض، وحمام سباحة تدريبي، وصالة ألعاب قتالية، ومبنى أنشطة، ومبنى إداري.

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