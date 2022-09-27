محمد عطية: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي تتضمن طرح كافة المشاكل والحلول

قال الدكتور محمد عطيه الفيومي أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية أن دعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد المؤتمر الإقتصادي وهذا ناتج من إحساس الرئيس بأن هناك مشاكل اقتصادية سواء نتيجة ممارسات محلية أو نتيجة ظروف عالمية وهذه المشاكل تحتاج أن تكون محل نظر للمختصين.

واضاف "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن الورقة التي سوف يقدمها اتحاد الغرف التجارية في المؤتمر الإقتصادي ستكون شاملة تشخيص ومعالجة المشاكل الاقتصادية.

وتابع أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد يريد توقيتات ملكية الدولة بطيئة ولابد أن تكون اسرع من ذلك لحل بعض المشاكل الاقتصادية في الوقت الحالي.