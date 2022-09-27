عبد الله جمعة يشارك جمهوره بـ صور على أحد الشواطئ

نشر عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، صورتين له من على شاطئ البحر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عبد الله جمعه على الصور بوضع إيموجي قلب، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، ونالت الصور إعجابهم .

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك تأهله من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليلحق بركب الفرق الصاعدة لمرحلة الـ32.

واقتنص نادي الزمالك بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.