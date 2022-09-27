سيولة تامة.. الحالة المرورية اليوم على الطرق الرئيسية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن الحالة المرورية اليوم، الثلاثاء 27-9 - 2022.

وأوضح عاصم الشندويلي، مراسل صباح البلد، أن طريق المحور من ميدان لبنان فى حالة من السيولة التامة، ومنطقة الصحراوى اتجاه البوابات المتجهة إلى المحور الدائرى فى حالة من السيولة ايضًا.



ووجه عدة نصائح للمواطنين وسائقي المركبات بضرورة الالتزام بالتعليمات، منعا لحدوث

وأشار “الشندويلى”، إلى أن طريق روض الفرج أو المحور الأوسطى أفضل للقادمين من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة وذلك تجنبًا لحالة الازدحام المروري و الذروة الصباحية.



وفى سياق أخر، يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء، بنشر كشف كامل بـ السرعات القانونية المقررة على الطرق والمحاور داخل المدن والطرق الصحراوية.

- تتحدد السرعات القانونية المقررة داخل المدن، بسرعات 40 كيلومترًا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات، و60 كيلومترًا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية، فتتحدد السرعات بـ40 كيلومترًا لكافة أنواع المركبات.

- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى فتتحدد سرعاتها بـ60 كيلومترًا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر، نصف المقطورة، و70 كيلومترًا فى الساعة للسيارات النقل، و80 كيلومترًا فى الساعة لسيارات نقل الركاب، و90 كيلومترًا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.





