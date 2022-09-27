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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن الحرب على 700 بؤرة ملوثة للبيئة داخل المملكة.. ما القصة؟

صدى البلد

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية، عن خطة لمكافحة 700 بؤرة ملوثة في عدة مناطق.

وكشف مدير عام الأداء البيئي لقطاع الصناعة والتعدين بالمركز، محمد السمان، عن "مبادرة لتطوير برنامج متكامل وخطة عمل تستهدف حصر وتقييم 700 بؤرة ملوثة، ناتجة عن الممارسات الخاطئة، للتوسع العمراني والتنموي والصناعي في جميع مناطق المملكة"، وفقا لموقع "اليوم".

ويوضح السمان أن الخطة تهدف "للحد من التلوث والحفاظ على بيئة نظيفة مستدامة".

وأشار إلى أنه جرى تحليل وتقييم أكثر من 100 بؤرة، لافتا إلى أنه "تم حتى الآن مسح وتحديد أكثر من 150 موقعا، وجرى تصنيف درجة خطورتها، وأخذ عينات لمعرفة مدى انتشار التلوث وسبل الحد منه.

وعقد المركز، أمس الاثنين، ورشة في الرياض، بعنوان "مشروع إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي".

وشهدت الورشة "استعراض اللائحة التنفيذية لإعادة تأهيل البؤر الملوثة، إضافة إلى تعريف بآليات وتقنيات الرصد المتقدمة في المجال الصناعي GIS & RS واستعراض خبراء دوليين لعدد من أنجح الممارسات العالمية في مجال إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي".

ولم يوضح المركز طبيعة المواد الموجودة في البؤر الملوثة، أو مدى خطورتها، ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن خطة المكافحة.

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