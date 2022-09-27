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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 8 آلاف قرار إزالة تعديات ومخالفات بالمدن الجديدة منذ بداية أغسطس

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، شنت حملات مكثفة  لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة، أسفرت عن تنفيذ نحو 8 آلاف قرار إدارى، من بداية شهر أغسطس وحتى الآن، وما زالت الحملات مستمرة، لإزالة جميع المخالفات والتعديات.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه يتم تنفيذ القانون بحزم على المخالفات والتعديات المختلفة بالمدن الجديدة، وأن وزارة الإسكان هدفها الحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى بالمدن الجديدة، ومنع أى مخالفات جديدة، مؤكداً مواصلة الوزارة، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وبالتعاون مع شرطة التعمير، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الحملات أسفرت حتى الآن، عن استرداد أكثر من 80 فداناً، و22 وحدة سكنية، و14 محلاً تجاريا، وتنوعت القرارات التى تم تنفيذها ما بين إزالة تعديات، وإلغاء تخصيص وسحب، وغلق وتشميع، وإيقاف أعمال، ومخالفات بناء، ومحال بدون ترخيص، وتغيير نشاط، ورفع إشغالات، وسرقة مواد محجرية، وإلقاء مخلفات بالطرق العامة، وغيرها من القرارات.

تجدر الإشارة إلى أن حملات إزالة المخالفات والتعديات، تتم تحت إشراف اللواء طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، وبقيادة اللواء أشرف رمضان، مدير إدارة البحث الجنائى، وبمشاركة ضباط وأفراد أقسام شرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة.
 

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