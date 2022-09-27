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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنانة ياسمين صبري  في برنامجها "صاحبة السعادة".

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 تحدثت ياسمين صبري  عن كواليس رحلتها الفنية وأبرز الأعمال التي قدمتها، وأيضًا بحثها للوصول إلى العالمية، وحياتها الشخصية.

ياسمين صبري تحدثت مع إسعاد يونس عن محطات في حياتها

فقالت ياسمين صبري إنها عادت إلى رياضة السباحة لعدم وجود أصدقاء.

وتابعت أنها لا تحب إهدار وقتها في الجلوس على المقاهي والحديث عن الناس.

وقالت ياسمين صبري إنها مازالت في بداية طريقها الفني ، وطموحها أن تصل إلى العالمية.

الهجرة إلى أمريكا

ياسمين صبري قالت إن أصدقاءها نصحوها بترك مصر والإقامة في أمريكا.

وأنها اعتذرت عن مسلسل جراند أوتيل لأنها قررت المشاركة في مسلسل الاسطورة مع النجم محمد رمضان وإنها معجبة جدا بشخصيته.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات النجمة ياسمين صبري مع صاحبة السعادة .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

ياسمين صبري اسعاد يونس صاحبة السعادة السباحة مسلسل جراند أوتيل مسلسل الأسطورة محمد رمضان

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