اتحاد المستثمرين: حديث الرئيس عن حل مشاكل الصناعة رسالة مطمئنة وداعمة لنا

قال على حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عن حل مشاكل المصنعين يؤكد أن الصناعة فى مقدمة أولويات القيادة السياسية فى البلاد، ورسالة مطمئنة للمستثمرين فى الداخل والخارج وداعمة لمناخ الاستثمار.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك جهدًا كبيرا تبذله الدولة لحل التحديات التى تواجه القطاع الصناعي فى مصر وانهاء البيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت و المال على أصحاب الأعمال وأيضا طرح أراضي الصناعية بأسعار مخفضة خاصة فى المحافظات الأكثر حاجة للتنمية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادى أوائل الشهر الجاري فرصة لمجتمع الأعمال لعرض المشاكل التى تواجههم وضع خارطة طريق لحلها مستقبلا، مما يساهم فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصري والتوسع فى إقامة المشروعات القائمة وبالتالى خلق مزيد من الوظائف ورفع معدلات النمو والتنمية فى البلاد.

أوضح على حمزة ، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية فى العديد من الصناعات والتى يمكن الاعتماد عليها لرفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى و زيادة معدلات التصدير ،على سبيل المثال التصنيع الغذائي والصناعات الكيماوية و النسيجية فهناك إقبال كبيرة على المنتجات المصرية فى تلك القطاعات فى الأسواق العالمية .

وافتتح صباح اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، بمدينة نصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر موكدا أن الدولة تبذل أقصى جهد في ظل الظروف القاسية التي واجهت العالم بما فيه الدول الصناعية المتقدمة مثل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية.

