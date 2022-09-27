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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة زوجها.. غادة عبد الرازق فى أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق ، فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ".

وظهرت غادة عبد الرازق، في الفيديو برفقة زوجها، مما نال اعجاب متابعيها.

بالبرتقالي.. غادة عبد الرازق تشارك متابعيها صور جديدة عبر إنستجرام

وانضمت وعلي صعيد أخر انضمت غادة عبد الرازق، والفنانة بسنت حاتم لحكاية جديدة تحمل اسم تحت الحزام وذلك ضمن قصص مسلسل حدث بالفعل.

حكاية تحت الحزام من  إخراج هشام الرشيدى، وجار ترشيح بقية الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي.

 

وانتهي صناع مسلسل «حدث بالفعل» تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

غادة عبد الرازق زوج غادة عبد الرازق مسلسل حدث بالفعل

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