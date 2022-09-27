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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقق في قضية جاسوس روسي.. غموض بشأن انتحار ضابط بريطاني سابق

صدى البلد

انتحر ضابط بريطاني سابق في سكوتلاند يارد، والذي كان يحقق في وفاة ضابط هيئة الأمن الفيدرالية الروسية السابق، ألكسندر ليتفينينكو.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، توفي مالكولم بيكر، مشرف شرطة سكوتلاند يارد السابق، جراء اندلاع حريق في منزله المصنوع من القش،  ما أدى إلى انهيار السقف وجزء من جدران بيته.

تفاصيل الحادث

وذكرت الصحيفة أن الحريق تسبب في انفجار سمع على بعد ميل واحد، حيث وقع مساء يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويعتقد جيران بيكر أن الصمام الموجود في زجاجة غاز البروبان السائل قد فُتِح عمدًَا لإحداث الانفجار.

وعثرت الشرطة على رفات بيكر، وهم يبحثون في أنقاض الممتلكات في حديقة إكسمور الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إنها لا تعتقد بتورط "أطراف ثالثة" في هذه المرحلة من التحقيق.

وأوضحت الصحيفة أن الجيران كانوا يخشون أن يكون لوفاة بيكر علاقة إرهابية، لكن يُعتقد أن بيكر قتل نفسه بسبب مشاكل منزلية.

يذكر أن بيكر قد حقق في وفاة ضابط هيئة الأمن الفيدرالية الروسية السابق والجاسوس ألكسندر ليتفينينكو، في نوفمبر 2006، بعد وقت قصير من حصوله على الجنسية البريطانية، حيث بدأت صحته في التدهور، عقب لقائه جاسوسين سابقين يدعيان أندريه لوجوفوي ودميتري كوفتون، وشرب الشاي معهما. 

وبعد وفاته، كشف فحص جثته عن وجود كمية كبيرة من البولونيوم 210 المشع في جسمه. 

وينفي المشتبه به الرئيسي في قضية ليتفينينكو البريطانية، رجل الأعمال وعضو البرلمان الروسي لوجوفوي الاتهامات الموجهة إليه، ويصف المحاكمة بـ "المهزلة المسرحية". وكانت موسكو قد أكدت مرارا وتكرارا أن القضية الجنائية وعملية التحقيق مسيسة.

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