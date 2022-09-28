عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس سنة عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.. مشروع قانون

مجلس النواب
مجلس النواب

يشهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مناقشة عدد من التشريعيات المهمة، منها ما تقدمت به  النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

ونص مشروع القانون، الذي أحاله رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، إلى اللجان المختصة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي  (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، على العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

حرمة الحياة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائبة آية مدني حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

ترشيحاتنا

10% من الأرباح.. الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

لدعمها الاحتجاجات.. إيران تعتقل ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني

شديد الحرارة رطب نهارا.. طقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وبيان درجات الحرارة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على جامايكا بثلاثية ودياً

جوتيريش يدعو إيران لضبط النفس.. ويطالب بتحقيق سريع في وفاة مهسا أميني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ