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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: رد فعل طوكيو على اعتقال دبلوماسي ياباني غير مبرر

صدى البلد

قال ميخائيل جالوزين السفير الروسي لدى اليابان، اليوم الثلاثاء، إن رد فعل طوكيو على احتجاز القنصل الياباني في "فلاديفوستوك"، ومطالبة روسيا بضرورة الاعتذار "غير مبرر"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسي الياباني انتهك القوانين الروسية واتفاقية فيينا".

وأضاف جالوزين، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أن موسكو هي التي لديها سببا لطلب الاعتذار من اليابان، فالدبلوماسي الياباني كان يتصرف بما يخالف سلطته، وخالف قوانيننا واتفاقية فيينا، وبالتالي الجانب الروسي لديه كل الأسباب للاحتجاج، كما أعرب بالأمس، ولديه سبب في المطالبة بالاعتذار عن مثل هذا السلوك"، مطالبا بمنع مثل هذه التصرفات من قبل الدبلوماسيين اليابانيين في روسيا في المستقبل.

وأكد السفير الروسي أنه "تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية اليابانية بعد اعتقال الدبلوماسي الياباني"، قائلا: "لقد أجبت بما يتوافق مع موقفنا، لقد قلت ما حدث بالفعل وكررت موقفنا الذي نقله الجانب الروسي إلى الجانب الياباني أمس".

وتعليقا على الانتقادات الموجهة لمنفذي القانون الروس الذين احتجزوا الدبلوماسي الياباني، شدد جالوزين على أنهم "تصرفوا في إطار التزام صارم بالقوانين الروسية".

وصرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، بأنه "تم القبض على دبلوماسي ياباني متلبسا أثناء شراء معلومات سرية، مقابل أجر حول الجوانب الحالية لتعاون روسيا مع دولة في آسيا والمحيط الهادئ، فيما يخص سياسة العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في المنطقة البحرية".

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