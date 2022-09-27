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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر الوحش يحفز اللاعبين خلال مران الإسماعيلي

عمر الوحش يحفز اللاعبين
عمر الوحش يحفز اللاعبين خلال مران الإسماعيلي

يواصل عمر الوحش قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اجتماعاته المستمرة مع زملائه بالفريق من أجل تحفيزهم خلال فترة الإعداد الحالية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

 

يأتي ذلك بالتنسيق مع حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق، لرفع معنويات اللاعبين قبيل المسابقة المحلية من أجل تقديم مردود إيجابي قوي سعيًا وراء عودة الدراويش إلى مكانته الحقيقة.

 

وكان الإسماعيلي قد نجح فى إبرام التعاقد مع 11 لاعبًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه المختلفة فى إطار حرص الجميع على إعادة الفريق لسابق عهده فى ظل القيادة الفنية الجديدة بقيادة الأسباني خوان جاريدو.

 

ويتواجد فى معسكر الدراويش الحالي بالقاهرة جميع الوجوه الجديدة عدا التوجولي ياو أنور لوجوده ضمن صفوف منتخب بلاده والإيفواري عبد القادر كوليبالي الذى سيصل إلي مصر خلال الساعات المقبلة.

 

لحظة توقيع جاريدو على عقود تدريب الإسماعيلي

أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قابلة للزيادة موسمًا إضافيًا بجانب جهازه المعاون الذي ضم مدربًا مساعدًا ومخططًا للأحمال.

 

وشهد مراسم التوقيع حضور المهندس يحيى الكومي رئيس النادي، والمهندس خالد زين نائب رئيس مجلس الإدارة، وحاتم حجازي أمين الصندوق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وتسود حالة من التفاؤل داخل الشارع الإسمعيلاوي لاسيما أن المدرب يحمل سيرة ذاتية كبيرة، ويعد أحد أبرز الأسماء على الصعيد التدريبي في القارة السمراء، وسيكون قادرًا على تلبية طموحات الجماهير في إعادة الفريق للمراكز المتقدمة والمنافسة على الألقاب والبطولات التي سيتم المشاركة في منافساتها، خاصة بعد إبرام تعاقدات من العيار الثقيل ولديها قدرات فنية كبيرة وخبرات عريضة.

عمر الوحش الاسماعيلي حسني عبد ربه الإسباني خوان جاريدو يحيي الكومي

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