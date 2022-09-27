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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: التنبؤ بحركة أسعار الذهب الفترة القادمة صعب.. والدولار عدوه الأول

الدكتور محمد كيلاني
الدكتور محمد كيلاني

قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، بدأنا منذ وقت قريب نشهد أوضاع مختلفة لمؤشر الذهب، خاصة أن مسألة العرض والطلب عليه بدأت تأخذ منحنى مختلف.

و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عدو الذهب الأول هو الدولار، فالعلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفعت أسعار صرف الدولار، تنخفض أسعار الذهب، و العكس صحيح، ولكن في ظل اضطراب الطلب على الذهب، وتحول الدولار لسلعه بدأ المواطن يتجه نحو الدولار علي الرغم أنه عملة وليس سلعه.

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و أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مؤشر الذهب مضطرب بعض الشيء، والطلب عليه غير متوازن، ومن ثم فالتنبؤ بارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، يعتبر مسألة صعبة في توقيت غير مستقر دوليا .

 

أسعار الذهب اسعار الذهب الخبير الاقتصادي محمد كيلاني الدولار Finance Real Estate

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