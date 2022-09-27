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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن القيد بالكلية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه قامت باعداد جدول زمني لاستقبال الطلاب الجدد لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ومن التزاحم داخل الكلية .

 

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الكلية تبدأ في استقبال الطالبات المرشحات من الثانوية العامة المصرية من المرحلة الثالثة بعد تقليل الاغتراب بالكلية للعام الجامعي الجديد مؤكدا أن يوم الاربعاء الموافق 28 سبتمبر سوف نستقبل المرشحين لاداب انتساب والخميس 29 سبتمبر نستقبل تخلفات المرحلة الثالثة .

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وكانت قد أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات مهمة للطالبات الجدد بشان  قيد الطالية  بالكلية بسهولة وسرعة اتباع التعليمات الاتية:


- دفع المصروفات الكترونيا قبل التوجه الى الكلية على الاقل ب 24 ساعة.


- الالتزام بالحضور فى المواعيد المعلنة لكل شعبة.


- دخول الكلية ببطاقة الترشيح+ بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا.


- الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية.


- يفضل عدم تواجد ولى الامر وفى حالة حضوره مع الطالبة يتوجه الى الاستراحة المخصصة لاولياء الامور عند بوابة احمد تيسير لحين انتهاء خطوات تسليم الملف.


- تتوجه الطالبة بمساعدة زميلاتها باتحاد الطالبات الى عمل الخطوات التالية بنفس الترتيب:
1- التوجه الى العيادة لعمل الكشف الطبى.


2- الطالبات الملتحقة باحد الشعب التربوية فقط  تتوجه الى احد الاقسام التالية بالمبنى الادبى ( قسم علم النفس- قسم مناهج وطرق التدريس- قسم اصول التربية) وقسم تربية الطفل بالمبنى الملحق للطالبة المرشحة بنات (طفولة) عين شمس  لعمل المقابلة الشخصية امام لجنة مكونة من عدد من اعضاء هيئة التدريس وتسلم الطالبة استمارة بها نتيجة المقابلة.
3- تتوجه الطالبة الى مدرج 5 لتسليم الملف وبه (شهادة الثانوية العامة الاصلية- شهادة الميلاد الالكترونية- 6 صور شخصية حديثة – بطاقة الترشيح- استمارة الكشف الطبى- طلب الالتحاق بالكلية- استمارة المقابلة الشخصية (طالبات الشعب التربوية فقط) - افادة بسداد لمصروفات- اقرار بمحو امية عدد 4 اشخاص لطالبات الشعب الادبية والتربوية).


4- تتوجه الطالبة الى وحدة IT  بالمبنى الادبى لعمل التشعيب (التنسيق الداخلى) وفقا لرغبة الطالبة وشروط الاقسام.


5-  تحرص الطالبة على ملئ استمارة الرغبات من 1- 10 بنفس الاهمية والدقة فى كل رغبة  وذلك لعدم وجود تحويل داخلى بين الاقسام بعد التشعيب.


6- تتابع الطالبة على موقع الكلية نتيجة قبولها بالشعب طبقا لرغبتها وشروط الاقسام.

جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس الإجراءات الاحترازية الثانوية العامة الثانوية العامة المصرية تقليل الاغتراب تعليمات مهمة للطالبات

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