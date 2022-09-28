الشناوي: مصر هي رائدة الفن.. واختيار الفخراني رئيسا لمهرجان القاهرة للدراما موفق..فيديو

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن مصر هي الرائد في الفن والدراما بحكم التاريخ، مشيرا إلى أنه خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما الأخير، تم تكريم عدد من اسطوانات الاستديو وعمال الإضاءة والتصوير، لدورهم الكبير في العمل الدرامي.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن اختيار الفنان يحيى الفخراني رئيسا لمهرجان القاهرة للدراما، هو اختيار موفق، مؤكدا أنه يعد لعنوان في الدراما العربية .

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن مهرجان القاهرة للدراما، هو كبيرة، مؤكدا أنه ستتبعها مشاركات عربية، خلال الأعوام القادمة.

تكريم نور الدمرداش

وأشار طارق الشناوي إلى أن كنت أتمنى تكريم نور الدمرداش، لأنه هو الأب الروحي للدراما المصرية والعربية، إضافة إلى أن الفنان رشوان توفيق تكريمه حق علينا



