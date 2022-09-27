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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فهيم: أشكر وزير الشباب والرياضة على دعمه لبطولة دايموند كب لكمال الأجسام

صدى البلد

أعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة عن سعادته بإقامة بطولة احمد علي دايموند كب لكمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك والتي تحمل اسم البطل ومنظم البطولة المهندس أحمد علي للمرة الرابعة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الاول لهذه الحدث العالمي المقام على أرض مصر.

 

وأن مصر بلد الأمن والأمان قادرة على كل التحديات في كل المجالات وبالأخص المجال الرياضي تحت قيادته الحكيمة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي الرياضة في مصر. 

 


هذا وتقام البطولة تحت إشراف فني من  الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام الذي يقدم كل الدعم الفني للبطولة سواء باختيار الحكام الدوليين و اي دعم آخر من أجل نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام علي ارض مصر الحبيبه في استاد القاهره الدولي في الفتره من 29 سبتمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام وسيشارك فيها وفود من الدول العربية والآسيوية وبعض الدول علي مستوي العالم .

 

وأضاف ” فهيم ” أنه كان هناك إشادة دولية لتنظيم البطوله في نسخها السابقه وجاءت الإشادة من الاتحاد الدولي للألعاب التي أقيم عليها التنافس أيضا للنجاح الساحق الذى ظهرت عليه المنافسات في البطولة من قبل بمشاركة ما يقرب من 1000 متسابق وسط حضور جماهيري و مشجعين بالألف أضفوا أجواء عالمية على المسابقة وأتمنى أن تحقق البطولة المقبلة نفس النجاح الذي حققته البطولات السابقة. 

 

بجانب أيضا أن البطولة ساهمت بدرجة كبيرة في انتشار اللعبة علي المستوي المحلي و اكتشاف أبطال جدد تم ضمهم لاحقا إلي صفوف منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولات القارية والدولية و لهذا انا كنت حريص علي الحضور بنفسي سواء في البطولات السابقة او المقبلة بأذن الله وداعم قوي لإنجاح هذه البطولة التي أصبحت من أقوى بطولات الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية من حيث قيمة الجوائز التي تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري أو من المسرح العالمي وعدد المنافسين والدول المشاركة في البطولة.

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