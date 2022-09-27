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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤرخ ماجد فرج: التحرش وفتاوي السلفية يعرقل جهود السياحة

ماجد فرج
ماجد فرج

أكد المؤرخ ماجد فرج، أن الدولة مقصرة في تحقيق برنامج يوفر وعي سياحي للشعب المصري ولابد من وجود برنامج يوعى المواطنين باستقبال السائح، فضلا عن انتشار التحرش ولن نكون دولة سياحية مع انتشار مثل هذه العادات السيئة.

وأوضح المؤرخ ماجد فرج، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن لدينا ظواهر غريبة تنفر السياح من القدوم إلى مصر، كما أن هناك فتاوي تحرم السياحة والتعامل مع السياحة، مؤكدا وجود مقاومة شديدة للسياحة في مصر.

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وأشار ماجد فرج، إلى أن معظم دول العالم ودول عربية تروج للسياحية بوسائل متطورة بينما في مصر لا تزال هناك تصريحات سلفية بتحريم السياحة.

 

المؤرخ ماجد فرج حديث القاهرة تروج للسياحية تصريحات سلفية تحريم السياحة

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