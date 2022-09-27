المؤرخ ماجد فرج: التحرش وفتاوي السلفية يعرقل جهود السياحة

أكد المؤرخ ماجد فرج، أن الدولة مقصرة في تحقيق برنامج يوفر وعي سياحي للشعب المصري ولابد من وجود برنامج يوعى المواطنين باستقبال السائح، فضلا عن انتشار التحرش ولن نكون دولة سياحية مع انتشار مثل هذه العادات السيئة.

وأوضح المؤرخ ماجد فرج، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن لدينا ظواهر غريبة تنفر السياح من القدوم إلى مصر، كما أن هناك فتاوي تحرم السياحة والتعامل مع السياحة، مؤكدا وجود مقاومة شديدة للسياحة في مصر.

وأشار ماجد فرج، إلى أن معظم دول العالم ودول عربية تروج للسياحية بوسائل متطورة بينما في مصر لا تزال هناك تصريحات سلفية بتحريم السياحة.