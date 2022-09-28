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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمومية أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2016 / 2017

صدى البلد

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية.

وذلك بحضور المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة ، و الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ، والدكتور محمد توفيق المستشار المالي للهيئة ، وهويدا رمضان إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بوزارة المالية  ، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجلاء أحمد البيلي مساعد وزير التخطيط ، ومصطفى مسلم مدير تحرير برامج ام بي سي مصر، و المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، و محمد هاشم، و مصطفي يونس و هلال إبراهيم، و أحمد محمد صلاح الدين، و ياسر محمود، و سید محمد عبد العاطي ،أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين ، ومروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة ، وبحضور  ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. 

واعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن العام المالي 2016/2017 للمؤسسة.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية المؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيراً إلى أن الهيئة بذلت جهود كبيرة في استعادة أرض مؤسسة أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر بعد سحبها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وشددت على ضرورة قيام المؤسسة ومجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على فرصة استثمار جيدة للحفاظ على الأرض وعدم سحبها مرة أخري.

 كما أكد أن الهيئة قد حصلت على موافقة مبدئية من قبل الأجهزة المعنية لاقامة " جامعة أخبار اليوم " ، مشيراً الى مسئولية المؤسسة ومجلس الإدارة في استكمال باقي الإجراءات  .

واشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمراجعة المالية والمحاسبية لحسابات المؤسسة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات الصحفية القومية، وأنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية في أسرع وقت ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونياً.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الادارة لعرضه علي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية، وارساله الى الجهاز المركزي للمحاسبات .

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة أخبار اليوم بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للعام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ والبالغ قيمتها 195,043,054 جنيهاً .

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