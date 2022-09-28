الرئيس السيسي أشاد بالشخصية.. وتعاملت مع العمل كمهمة قومية.. وياسر جلال أتقن دوره.. أبرز تصريحات صبري فواز عن الاختيار 3

كشف الفنان صبري فواز،خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، عن تفاصيل جديدة عن مسلسل الإختيار 3، وأكد أنا مدرك بأنني أعمل في عمل خطير ومهم، وآثرت السكوت لأن كثرة الكلام سيكون أثره سلبيا.

ولقاؤنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم العيد كان شيئا رائعا وشعرت بالتقدير، وبخاصة عندما صافحني وقال لي كلاما مميزا عن الشخصية.

وإليكم أبرز التصريحات

صبري فواز: الرئيس السيسي أشاد بشخصيتي في الاختيار 3

قال الفنان صبري فواز، إنه لم يتعرض للهجوم بسبب تجسيده شخصية الإخواني محمد مرسي في مسلسل الاختيار 3، موضحًا: "كنت أتوقع أن أتعرض لهجوم كبير لكن هذا لم يحدث بفضل الله".

وأضاف فواز "الناس قالوا كلاما رائعا عن المسلسل، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك الكثير من المقالات التي أحتفظ بها، كما أرسل لي الجمهور العادي رسائل رائعة أحتفظ بها أيضا".

وتابع: "أنا مدرك بأنني أعمل في عمل خطير ومهم، وآثرت السكوت لأن كثرة الكلام سيكون أثره سلبيا، وأعجبت بأن الناس راضون عن العمل، ولقاؤنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم العيد كان شيئا رائعا وشعرت بالتقدير، وبخاصة عندما صافحني وقفال لي كلاما مميزا عن الشخصية".

الشخصيات التاريخية

وحول التحديات التي تواجهه في الشخصيات التاريخية المعقدة التي يجسدها، قال: "أبرز تحدي هو أن يصدقني الناس، أتحدى نفسي وأحاول أن أعرض الشخصية بصيغة أخرى، وأنا أحب الأمور والتحديات الصعبة والشخصيات السهلة لا تغريني".

صبري فواز: شرفت بالمشاركة في مسلسل الاختيار.. تعاملت معه كمهمة قومية

قال الفنان صبري فواز، إن المشاركة في مسلسل الاختيار 3 شرف له، حيث إنه ملحمة فنية ترصد مرحلة مهمة جدا من تاريخنا، حيث يوثق أحداثا مهمة حتى لا ينساها المصريون.

وأضاف صبري فواز: "كنت أقوم بمهمة قومية في إطار مشروع العمل، وعملت طبقا لما كان يطلبه المخرج الدكتور بيتر ميمي، كنا نجسد الحقيقة دون تشويش أو سخرية، وأعتقد أن صدى العمل يقول إننا كنا نسير في اتجاه مميز".

وتابع صبري فواز: "تعاملت مع الشخصية على أننا أمثل، فهناك شخصية موجودة في السيناريو، سواء كانت من خيال المؤلف أو الواقع لها ملامح، أنا مطالب بأن أبينها أمام الكاميرا، فقد سبق لي تجسيد شخصيات من خيال المؤلفين وشخصيات معروفة وعاشت، مثل عبده الحامولي وبليغ حمدي وهيكل ومحمد مرسي".

كنت أتعامل مع الشخصيات

وأردف: "في كل الأحوال كنت أتعامل مع الشخصيات على أنها شخصية درامية، ومواصفاتها على الورق في السيناريو والمواصفات التي يرغب المخرج أن يقدمها على الشاشة، ألتزم بالأمرين وأقدم الشخصية"

صبري فواز: أوجه التحية لياسر جلال لاتقان دوره في مسلسل الاختيار 3

قال الفنان صبري فواز، إنه فوجئ عندما شاهد الفنان ياسر جلال في كواليس مسلسل الاختيار 3، موجها له التحية لاتقان دوره في المسلسل.

وتابع صبري فواز: "مكناش لسه بدأنا تصوير، ولما اتكلمنا قالي بعدها إن كلامي فرق معايا، وقالي أنا بصيت في وشك وشفت الشخصية وقلت لازم أركز لك".

وأضاف فواز : "تحية مني لياسر جلال، عمل شغل حلو جدا، وكان شايل حمل كبير، والشغل تحت الضغط بالطريقة دي بيبقى صعب".

واستمرّ الفنان، في الحديث عن مسلسل الاختيار 3، قائلا: "لما كان في اجتماع للإخوان، وقلت مين الكاستنج العظيم اللي جاب الشخصيات دي كلها، وكل الشخصيات كانت مميزة ودقيقة للغاية".

ستقارن بينها وبين التمثيل

وأكد: "بالنسبة لوثائقيات الاختيار، كنت أعلم أن الناس ستقارن بينها وبين التمثيل، ولكن أنا بشكل عام، أتعامل مع الروح في الشخصيات التاريخية والحقيقية التي قدمتها، وهو ما يختصر أمورا كثيرا وتصل إلى الجمهور، وهو ما حدث معي عندما جسدت شخصية بليغ حمدي وشخصية بن لادن وهيكل، فكرة إنك تجيب روح الشخصية بتغطي الفروقات في الشكل".





صبري فواز: مسلسل الاختيار 3 كشف كواليس لم تكن معروفة للمواطنين

قال الفنان صبري فواز، إنه حريص على مشاهدة أعماله الفنية، موضحًا: "ممكن مبقاش راضي، لكن بشكل عام لازم أتفرج على نفسي وأقيم نفسي، وبتفرج بعيني عشان أشوف عملت ايه وهل عملت كويس ولا لأ".

وأضاف فواز "بالنسبة لدوري في مسلسل الاختيار، ساعات كتير بقول كان ممكن أعمل أحسن من كده، وأحيانا بقول جدع لكن مش كتير".

وحول ردود الفعل التي رصدها على المسلسل، قال إن المسلسل ترك أثرا جيدا في الناس: "الناس تأثرت بالشغل، وفي ناس عينها فتحت على حاجات مكنتش عارفاها، لأن في لحظات كتير في المسلسل عشناها وشفنا الأحداث، لكن بنشوف الأحداث دي من زاوية تانية وكواليسه التي لم نشهدها، وهذا الأمر كان مثيرا جدا".

تفاعل بقوة مع الجمهور

وتابع، أن الجمهور تفاعل بقوة مع المسلسل حتى من كان يريد أن يتربص: "حاجة كويسة إنك تحول البعض من ناس مركزة للمسلسل ومترصدة ومتربصة لناس بتتفرج على المسلسل، ودي من الحاجات اللي المسلسل نجح يعملها في الشغل".



صبري فواز: الصدق في العمل الفني يختصر المسافات بين الفنان والجمهور

قال الفنان صبري فواز، إنه يحاول أن يكون صادقا في الأعمال الفنية التي يقدمها للجمهور حتى يصدقه الجمهور: "الصدق في العمل الفني يقتصر مسافات كبيرة بين الفنان والجمهور، من خلال الصدق يمكنني إقناع الجمهور بالشخصية والفكرة التي أناقشها".

وأضاف فواز "الصدق أقرب السبل لقلب الجمهور، وانتهجت هذا المنهج في مسلسل الاختيار، ولكن شخصيتي في هذا المسلسل مختلفة بعض الشيء، لأنني كنت ألعب تحت ضغط مثلما يُقال في عالم كرة القدم".

وتابع الفنان: "كان هناك حساسية شديدة جدا وكنت أكون في حاجة إلى أن تكون الأمور موزونة، وأحمد الله على أن ردود الفعل كانت مميزة للغاية".

الكاتب والمخرج والاستايلست

وحول تغييره شكله حتى يكون مقاربا من الإخواني محمد مرسي، الذي جسد شخصيته في المسلسل، قال: "شكل الشخصية يكون عملا جماعيا، من الكاتب والمخرج والاستايلست والكوافير والماكيير، وكلنا قدمنا عملا مميزا في هذا الصدد، وكنت ملتزما بتعليمات المخرج، وقدمت الشخصية في قالب درامي.

صبري فواز: الفلوس مش شاغلي الأصلي وممكن أتنازل فيها

قال الفنان صبري فواز، إنه لا يقدم عملا فنيا يشبه أي عمل قدمه من قبل، موضحًا: "لا أقدم عملا فنيا يشبه عملا قدمه غيري، أشعر أنه بُخل وخيانة للمهنة، بمعنى .. الله منحك الكثير فلماذا تقدم القليل؟".

وأضاف فواز "تقديم الجديد أمر رائع، بحيث لا يتوقع الجمهور ما سأقدمه لهم في المرة القادمة، لأن هذا لو حدث فإن الجمهور سينصرف عنك وسيمل منك".

وتابع: "المال ليس الشاغل الأصلي بالنسبة لي، وبتبقى في تنازلات عشان الشغل في الفلوس، لكن لو الدور مش عاجبني أو شايف إني مش هقدم فيه جديد مش هعمله".

معنديش أطماع

وأردف: "أنا معنديش أطماع، وطول ما أنا عايش ومستور وبربي عيالي وبصرف عليهم في المدارس والجامعات مش عاوز حاجة، ولما أقدم تنازل فلوس مش هيعيبني في حاجة، لكن المفروض متنازلش في الشغل وقيمته، لأنه بيتحسب عليّ".



صبري فواز: المسرح مخزن النجوم

قال الفنان صبري فواز، إن التمثيل لو كان له مراكز تدريب فإن المسرح هو أهم مركز تدريب، موضحًا أنه "في الفترة الأخيرة، إن قمنا بالإشارة إلى ماجد الكدواني أو سيد رجب أو خالد الصاوي أو محمد فراج أو تايسون ومحمد فهيم وسناء إبراهيم ورحمة أحمد، فإنهم جميعا تربوا في المسرح.

وأضاف صبري فواز أن المسرح يفرز ممثلا حقيقيا، قائلا: "في السنوات الأخيرة شهدنا تقديم 3 أو 4 أسماء من منصات السوشيال ميديا، وكلهم ممثلين جيدين، ولكن عندما ظهرت رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي كانت مختلفة تماما لأنها تربت في المسرح".

المخزن الرئيسي للنجوم:

وأكد، أن المسرح هو المخزن الرئيسي للنجوم، مضيفا: "أحيي المخرجين الذين يهتمون بمشاهدة المسرحيات الشبابية مثلما فعل الأستاذ أحمد الجندي مع رحمة أحمد ومصطفى غريب (العترة)"



صبري فواز عن علاقته بخالد صالح: كنا بننكش بعض ومفتقده جدا

قال الفنان صبري فواز، إن من أكثر الجمل التي لا يحبها ولديه موقف ضدها "مش هييجي زيه"، مشددًا على أنها جملة قاتلة وتصادر على المستقبل، وعقّب بقوله: "لأ، دايما هييجي أحسن ودايما في أحسن".

وأضاف فواز : "كل جيل بيبقى أحسن من اللي قبله، وكلمة مش هيجي زيه مصادرة للمستقبل ووحشة، لكن الشباب اللي جاي أحلى بكتير مننا وسابقينا بكتير لكن إحنا مشهورين عنهم".



ووجه الفنان، التحية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بسب مسرح "المواجهة والتجوال": "بيروح للقرى والأرياف وفي حاجات حلوة جدا، وشغف الأطفال حاجة تفرح جدا".

وحول الفنان خالد صالح، قال: "حبيبي، رحمه الله، كنا دايما نتوعد بعض إننا هنقطع بعض تمثيل وكنت أقوله هوريك التمثيل على حق ربنا، ودي حاجة معرفتش أعملها إلا مع خالد بس، واخاف أعملها مع حد تاني ياخدها بحساسية ويزعل".

بهذه الطريقة

وتابع: "أفتقد خالد صالح جدا لأنني أحب اللعب بهذه الطريقة، كنا بنقدر قيمة بعض في التمثيل، وكنا بننكش بعض طول النهار، والمنطقة دي أنا مفتقدها وهي مش موجودة كتير، ربنا يرحمه".