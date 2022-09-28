ارتفاع حالات الطلاق..محامية: غياب المودة والرحمة والأعباء المالية أحد الأسباب..وخبيرة: قلة الوعي..فيديو

أكدت دكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هناك ارتفاع بحالات الطلاق لدى الأزواج في السنوات الأولى من الزواج ، ويعود لقلة الوعي الذي أصبح موجود بين الشباب.

وقالت نوران فؤاد، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الزواج هو تعاقد اجتماعي، مؤكدة أن بعض الشباب يتزوج بمجد الزواج فقط، وهي أن الفتاة تنظر إلى الأحوال المادية للرجل فقط، والرجال يتزوجون بمجرد شكل الفتاة أو المظهر.

في نفس السياق، تابعت هانم طوبار المحامية بالنقض والإدارية العليا، ان غياب المودة والرحمة والأعباء المالية أحد أسباب الطلاق، إضافة إلى الخلافات العائلية.

لا تحكم بالطلاق

وأشارت المحامية بالنقض والإدارية العليا إلى أن المحاكم لا تحكم بالطلاق إلى في حالات الضرر الشديد، مؤكدا أن هناك الكثير من الأسباب التي لا تستحق الطلاق، وهو ما يحدث الأن.

