القومي للمسرح : قريبا افتتاح متحف يتكون من 3 طوابق

أشاد الفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي للمسرح، بفنانين مصر و أن لهم قيمة ومكانة كبيرة وعظيمة، ولي ذلك قرارنا الاحتفاظ بملابسهم الشخصية وبعض مقتنياتهم فى المتحف المركزي القومى للمسرح.



و أضاف الفنان ياسر صادق خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني ،أن المتحف المركزي القومى للمسرح لم يكن مهيأ لوضع مقتنيات الفنانين ولي ذلك بدات بالتواصل و مع أبناء الفنانين وعمل جمعية معهم واكتشفت ايضا أن مقتنيات الفنانين كانت معرضه للبيع خارج مصر ولكن ابنائهم ما يحدث .



و اكد ان من الأسباب التي أدت الي تجهيز المتحف المركزي القومى للمسرح هي لوضع هؤلاء الفنانين وتراثهم العظيم في مكانة كبيره لهم، حيث أنه لدينا ماكيت لمسرح سيد دوريش بالإسكندرية والمسرح القومى وبالإضافة الي ملابس الفنانين الراحلين، كما أنشأنا أجنحة صغيرة متحفية فى كل قصر ثقافة بالعاصمة.



واشار الي ان الأشياء التراثية التى يحويها المتحف تعود الي فنان الشعب سيد درويش ووثيقة تصليحه ومخطوطات كثيرة لهذا الكاتب العظيم، ومقتنيات هامة من نجومنا العظام منها توفيق الدقن و عمر الحريري وعبدالمنعم إبراهيم و زوز نبيل و محمد الكحلاوى وميكى ماوس عبدالله أحمد واسطوانات تراثية هامة جدا.



وتابع :" المبنى الذى يتكون من 3 طوابق و سوف تفتتحه وزارة الثقافة قريبا، وأن هناك علم على إنتاج أفلام تسجيلية عن رموزنا الفنية.



