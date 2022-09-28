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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يشارك جمهوره بصورة له من تدريبات النادى الأهلى

صدى البلد

نشر محمد شريف لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” .

 

وظهر محمد شريف فى الصورة فى تدريبات النادى الاهلى . 

 

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أكد أن السبب الرئيسي وراء غياب الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا عن المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام أسوان هو التخوف من تجدد الإصابة.

وفي سياق متصل، قال الجهاز الفني إن الثلاثي تعافوا بشكل كامل من الإصابات التي لحقت بهم، ولكن يجب منحهم الفرصة الكاملة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلى أسوان النادي الأهلي محمد مجدى افشة محمد شريف

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