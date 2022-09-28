حدث ليلاً| تركيا: مصر شريك وثيق في أمن الطاقة.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة.. تسمّم 12 مواطنًا بسوهاج.. وفاة حماة شيريهان وإسعاد يونس

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، عددًا من الأخبار.. نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أكد القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شين، إن مصر هي الشريك الموثوق لتركيا في مجال أمن الطاقة.

تصدر محكمة جنح مصر الجديدة، حكمها على الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي. وجاء في نص الدعوى ..

اشارت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، الي إن المصريون لم يبدأو التزاحم على المتاحف والأماكن الأثرية والأهرامات وهذا لم يأتى من فراغ، حيث قدمت الوزارة برنامج كبير وضخم من الدعاية، فضلا عن اهتمام الدولة بتشجيع المصريين لزيارة الأثار

شهد مركز طما شمالي محافظة سوهاج، خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة 12 مواطنًا بإعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبتي طعام منزلي فاسدتين، في واقعتين منفصلتين.

كشف إكرامي الشحات، نجم الكرة المصرية الأسبق، ووالد زوجة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عن حقيقة وساطة حسن حمدي لمحمود الخطيب من أجل عودة اللاعب إلى الأهلي مجدداً.

انتقد الإعلامي مدحت شلبي، البرازيلي برونو سافيو، صفقة النادي الأهلي الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

علق حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، على أزمة التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك.. وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “اتحاد الكرة لديه عقود اللاعبين وليس عقود الأندية ..

فاز المنتخب الموريتاني لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء على منتخب الكونغو خلال مباراة ودية في مدينة المحمدية المغربية استعدادا لتصفيات أمم افريقيا ساحل العاج 2023.

حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا بهدفين مقابل هدف على نظيره النيجيري؛ في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم، بمدينة وهران غربي الجزائر.

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، منتخب بلاده للفوز على جامايكا بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما فجر اليوم، استعداداً لكأس العالم 2022 بقطر.

تألق النجم أحمد شيبة، في حفله بإحدى الفنادق الكبرى في الإسكندرية بحضور عدد كبير من محبيه ويعتبر الحفل الأول بعد وفاة شقيقه وقام بتصوير الحفل إبراهيم العطا وتنظيم حسام عبدالله وكريم صلاح.

أعلنت الفنانة إسعاد يونس وفاة والدة زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت: توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني حرم المغفور له السيد محمود الخواجة

كشف الفنان صبري فواز،خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء ، على قناة cbc ، عن تفاصيل جديدة عن مسلسل الإختيار 3، وأكد أنا مدرك بأنني أعمل في عمل خطير ومهم، وآثرت السكوت لأن كثرة الكلام سيكون أثره سلبيا. ولقاؤنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

حل الفنان نضال الشافعي ضيفا على برنامج مساء دي إم سي ، المذاع على فضائية دي إم سي مع الإعلامي رامي رضوان .

اكتشف العلماء فيروس جديد يشبه فيروس كورونا كوفيد-19 ، في الخفافيش المتأصلة من روسيا، محذرين من قدرته على مقاومة الأجسام المضادة واللقاحات، ما قد يسبب جائحة جديدة.

اعتقلت قوات الأمن في إيران، ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بتهمة التحريض على الاحتجاجات، وسط مظاهرات مستمرة تنديدا بمقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق .

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الاحتجاجات، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، والتي اندلعت تنديدا بمقتل الشابة مهسا أميني.

بدأت شركات الطيران والمطارات والحكومة الفيدرالية الأمريكية في الاستعداد لمواجهة آثار إعصار إيان على البنية التحتية في مجال صناعة الطيران.