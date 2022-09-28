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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 33 شخصًا نتيجة تصادم شاحنة بحافلة في الهند

صدى البلد

لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون؛ جراء حادث تصادم شاحنة وحافلة خاصة في مدينة (لكناو) بولاية "أوتار براديش" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/ أن الحافلة كانت متجهة من منطقة "داوريهيرا" إلى مدينة (لكناو) عندما وقع الحادث في نطاق مركز شرطة "إساناجار" بالقرب من جسر "إرا".

وأشارت القناة الهندية إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مضيفة أن أسباب وقوع الحادث لم تتضح حتى الآن.

بدوره، وجه رئيس وزراء ولاية "أوتار براديش" يوجي أديتياناث المسئولين بالوصول إلى مكان الحادث والتأكد من تلقي المصابين للعلاج المناسب كما أعرب أسفه لوقوع الحادث وسقوط ضحايا.

كما أعرب أديتياناث - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
 

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