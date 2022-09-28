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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الدوليون ينضمون لمعسكر بيراميدز بدبي

معسكر بيراميدز
معسكر بيراميدز

ينضم مساء اليوم، الأربعاء، اللاعبون الدوليون لمعسكر نادي بيراميدز في مدينة دبي بالإمارات، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي خلال الساعات الماضية وبعد نهاية التجمع الدولي.

ويقيم نادي بيراميدز معسكرا خارجيا في مدينة دبي، يستمر حتى يوم ٣ أكتوبر المقبل، استعدادا لبدء مباريات الموسم الجديد، والمشاركة القارية بكأس الكونفدرالية، وكذلك النسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

وينضم لمعسكر بيراميدز مساء اليوم، خماسي المنتخب الأول، أحمد الشناوي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي وإسلام عيسى، إلى جانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي.

ويخوض بيراميدز مساء اليوم، أول مبارياته التحضيرية في معسكر دبي، بمواجهة فريق جولف يونايتد، على ملعب سيفنز ستاديوم، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

نادي بيراميدز بيراميدز معسكر نادي بيراميدز أحمد الشناوي علي جبر المنتخب الأولمبي

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