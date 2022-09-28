رئيس وزراء كوريا الجنوبية: سول وطوكيو شريكتان مهمتان تتقاسمان قيم الديمقراطية

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو أن بلاده واليابان شريكتان مهمتان تتقاسمان قيم الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، وذلك خلال لقائه نظيره الياباني كيشيدا فوميو في طوكيو.

وشدد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء- أنه من مصلحتهما المشتركة تحسين العلاقات الثنائية بسرعة.

ويعتقد أن هان وكيشيدا قد تبادلا - خلال لقائهما بطوكيو - وجهات النظر حول قضية العمل في زمن الحرب وقضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات بين الجانبين.

وقد التقى رئيس الوزراء الياباني الرئيس الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي في نيويورك أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، أعرب كيشيدا عن شكره لنظيره الكوري الجنوبي على التعازي التي أعرب عنها الرئيس يون سوك يول وغيره من الكوريين الجنوبيين في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري جنوبي بزيارة اليابان، حيث كانت آخر مرة في أكتوبر 2019 عندما حضر رئيس الوزراء آنذاك لي ناك يون حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.

