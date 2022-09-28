عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: سول وطوكيو شريكتان مهمتان تتقاسمان قيم الديمقراطية

صدى البلد

  أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو أن بلاده واليابان شريكتان مهمتان تتقاسمان قيم الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، وذلك خلال لقائه نظيره الياباني كيشيدا فوميو في طوكيو.

وشدد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء- أنه من مصلحتهما المشتركة تحسين العلاقات الثنائية بسرعة.

ويعتقد أن هان وكيشيدا قد تبادلا - خلال لقائهما بطوكيو - وجهات النظر حول قضية العمل في زمن الحرب وقضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات بين الجانبين.

وقد التقى رئيس الوزراء الياباني الرئيس الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي في نيويورك أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، أعرب كيشيدا عن شكره لنظيره الكوري الجنوبي على التعازي التي أعرب عنها الرئيس يون سوك يول وغيره من الكوريين الجنوبيين في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري جنوبي بزيارة اليابان، حيث كانت آخر مرة في أكتوبر 2019 عندما حضر رئيس الوزراء آنذاك لي ناك يون حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. وعيار 21 سعره مفاجأة

هل توسط حسن حمدي للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي؟.. إكرامي يكشف الحقيقة

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

6 دول مهددة بالجفاف.. التغيرات المناخية خطر يضرب العالم |تفاصيل

12 شخصًا ينتحلون صفة ضباط أمن وطني.. والمتهمون يواجهون عقوبة الحبس سنتين

أكاذيب محمد رمضان| سوريا وقطر ينفيان إقامة حفل له.. القصة الكاملة

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ناصر منسي

اليوم.. الدوليون ينضمون لمعسكر بيراميدز بدبي

5 نجوم.. 7 مكاسب من وديتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

نشرة المرأة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص.. وطبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ