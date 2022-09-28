عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 فوائد لن تصدقها لتناول الجريب فروت

فوائد تناول الجريب
فوائد تناول الجريب فروت

تعتبر فاكهة الجريب فروت من الفواكه المدارية، والمعروف بمذاقها الحلو، وهي غنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة والألياف، مما يجعلها واحدة من أكثر الفواكه الصحية التي يمكنك أن تأكلها.

فوائد تناول الجريب فروت

وأشارت البحوث، إلى أن الجريب فروت قد يكون لها بعض الفوائد الصحية القوية، وتشمل المساعدة على فقدان الوزن وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشر في موقع “healthline” .

 

بـ 3 أنواع مختلفة.. طريقة عمل بودينج الفواكه الخريفي

أطعمة تقودك للإصابة بمرض السكري.. احذر منها


_ خسارة الوزن

ويساعد تناول فاكهة الجريب فروت بكميات مناسبة على إمداد الجسم بالمركبات النباتية التي لديها القدرة على تقليل مستويات الأنسولين المرتفعة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وحرق الدهون، وهو أيضا يعتبر فاكهة مثالية لمرضى السكري لاحتوائه على نسبة بسيطة من النشا، ونسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الإحساس السريع بالشبع.

 

فوائد تناول الجريب فروت

 

_ يقوي العظام

يحتوي الجريب فروت على كميات كبيرة من الكالسيوم الذي يساهم في تحسين صحة العظام، ومنع هشاشة العظام ، والحد من مخاطر الشيخوخة على صحة العظام ، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية؛ وهو أيضا من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الدهون الثلاثية.

_ يحمي من نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي الجريب فروت على مستويات عالية من حامض الستريك، وهو قلوي بطبيعته ويعزز الهضم، بالإضافة إلى احتوائه على النارينجين وهو مركب موجود في هذه الفاكهة الحمضية يساعد على تجنب مشاكل الحموضة وتعزيز الجهاز الهضمي، كما يمنع الالتهابات البكتيرية ويحمي من الإصابة بنزلات البرد والسعال والإنفلونزا.

 

فوائد تناول الجريب فروت

 

_ يعزز من نشاط الجسم

ويساعد مركب يسمى Nootkatone الموجود في الجريب فروت على محاربة التعب والخمول، بالإضافة إلى أنه يعزز الشعور بالشبع والامتلاء، وذلك بفضل وجود نسبة عالية من الماء التي تساعد في الحفاظ على البشرة صحية ونضرة، ومنع مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

الجريب فروت مضادات الأكسدة الألياف فقدان الوزن امراض القلب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

هل توسط حسن حمدي للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي؟.. إكرامي يكشف الحقيقة

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

موضوعات متعلقة

شاهد ما يحدث لجسمك عند شرب كوب من القهوة يوميا ؟

تأثير عجيب لشرب الشاي على الصحة الإنجابية للرجال.. تفاصيل

دراسة صادمة.. الكوابيس مؤشر للإصابة بهذا المرض الخطير

سبب غريب سيجعلك تتناول التوت البري يوميا.. تعرف عليه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من الجوز يوميا؟

إجراء بسيط يحميك من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

ترشيحاتنا

هل اجتناب التعامل مع حماتي منعًا للمشاكل حرام ؟.. علي جمعة يجيب

كابوس يطارده.. منتخب السنغال عقدة كارلوس كيروش رسميا ووديا

الصحة تطلاق 11 قافلة طبية للكشف والعلاج مجانا

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-9-2022

محكمة الأسرة تعاقب أم وجدة رفضتا تمكين أب من رؤية ابنه.. تفاصيل وحيثيات

كيف تصل مصر لـ 100 مليار دولار صادرات؟ كاتب صحفي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

فيديو

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ