4 فوائد لن تصدقها لتناول الجريب فروت

تعتبر فاكهة الجريب فروت من الفواكه المدارية، والمعروف بمذاقها الحلو، وهي غنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة والألياف، مما يجعلها واحدة من أكثر الفواكه الصحية التي يمكنك أن تأكلها.

فوائد تناول الجريب فروت

وأشارت البحوث، إلى أن الجريب فروت قد يكون لها بعض الفوائد الصحية القوية، وتشمل المساعدة على فقدان الوزن وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشر في موقع “healthline” .



_ خسارة الوزن

ويساعد تناول فاكهة الجريب فروت بكميات مناسبة على إمداد الجسم بالمركبات النباتية التي لديها القدرة على تقليل مستويات الأنسولين المرتفعة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وحرق الدهون، وهو أيضا يعتبر فاكهة مثالية لمرضى السكري لاحتوائه على نسبة بسيطة من النشا، ونسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الإحساس السريع بالشبع.

فوائد تناول الجريب فروت

_ يقوي العظام

يحتوي الجريب فروت على كميات كبيرة من الكالسيوم الذي يساهم في تحسين صحة العظام، ومنع هشاشة العظام ، والحد من مخاطر الشيخوخة على صحة العظام ، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية؛ وهو أيضا من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الدهون الثلاثية.

_ يحمي من نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي الجريب فروت على مستويات عالية من حامض الستريك، وهو قلوي بطبيعته ويعزز الهضم، بالإضافة إلى احتوائه على النارينجين وهو مركب موجود في هذه الفاكهة الحمضية يساعد على تجنب مشاكل الحموضة وتعزيز الجهاز الهضمي، كما يمنع الالتهابات البكتيرية ويحمي من الإصابة بنزلات البرد والسعال والإنفلونزا.

فوائد تناول الجريب فروت

_ يعزز من نشاط الجسم

ويساعد مركب يسمى Nootkatone الموجود في الجريب فروت على محاربة التعب والخمول، بالإضافة إلى أنه يعزز الشعور بالشبع والامتلاء، وذلك بفضل وجود نسبة عالية من الماء التي تساعد في الحفاظ على البشرة صحية ونضرة، ومنع مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.