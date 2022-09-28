إصابة 3 طلاب في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 3 طلاب في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الدائري بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بالطريق الدائري في نطاق مدينة الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 طلاب بإصابات مختلفة.

وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي المصابين في الحادث وهم؛ خالد محمد حنفى، 18 عامًا، طالب، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد رمضان، 14 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة، وفادى وليد عادل 16 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالكتف اليسرى، جميعهم طلاب مقيمون بمركز الفشن.

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.